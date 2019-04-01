2019-04-01T08:33:32+03:00
Общество

В Ярославской области заканчивают демонтаж сгоревшей по осени сельской школы

В селе Марково Ростовского района планируется в скором времени построить новое, современное и комфортное здание для местных ребят
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В селе Марково Ростовского района вместо сгоревшей построят новую школу. Фото с сайта администрации Ростовского МР.В селе Марково Ростовского района вместо сгоревшей построят новую школу. Фото с сайта администрации Ростовского МР.
Изменить размер текста:

После пожара, произошедшего в октябре 2018 года, 20 учеников начального звена и 32 учащихся 5 – 8 классов занимаются в здании местного детского сада. О том, что это временный выход, говорилось с самого начала.

В начале марта в администрации Ростовского муниципального района было подписано трехстороннее соглашение о разработке проектно-сметной документации новой школы. По оценкам специалистов, разработка проекта и прохождение его государственной экспертизы может занять от шести до восьми месяцев.

- Мы ожидаем, что в сентябре, если государственная экспертиза не задержит проект, мы сможем начать строительство, - сказал глава Ростовского муниципального района Сергей Шокин.

На все время, пока будет идти строительство, рассматривается вопрос об организации подвоза учеников среднего звена в ближайшую Ишненскую школу с нового 2019 – 2020 учебного года на отдельные предметы или части рабочей программы учебных предметов, используя возможности модульного обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24