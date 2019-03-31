В Ярославле родственники разыскивают 22-летнего парня из Алтайского края
В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому городскому району Ярославля поступило заявление от обеспокоенных родных Романа Сергеевича Матвиенко. 22-летний парень перестал отвечать на телефонные звонки и звонить родтвенникам сам. Он может находиться в Ярославле или Ярославской области. Роман Матвиенко ростом 175-180см, имеет среднее телосложение, волосы русые, глаза голубые
Был одет(возможно) в черную куртку или черную куртку с красными вставками, джинсы
Дежурная часть ОМВД России по Ленинскому городскому району просит всех, кто что-либо знает о Романе Матвиенко, связаться с полицейскими по телефону: (4852) 73-02-02.
ИСТОЧНИК KP.RU