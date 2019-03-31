2019-03-31T16:03:13+03:00
Общество

В Ярославле руководитель фирмы, которой принадлежало здание школы имени Валентины Терешковой, отделается 300 тысячами рублей?

Таков максимальный штраф за подобное административное правонарушение
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославле за снесенную после пожара школу имени Валентины Терешковой ответит руководитель ООО "Энергомашсервис".В Ярославле за снесенную после пожара школу имени Валентины Терешковой ответит руководитель ООО "Энергомашсервис".Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В отношении руководителя ООО «Энергомашсервис», который является собственником исчезнувшего с лица города исторического здания на улице Маланова, д.5 прокуратурой Красноперекопского района Ярославля заведено административное дело. Об этом сообщили градозащитники, получившие от надзорного ведомства письменный ответ на свой запрос.

В прокуратуре отметили, что здание школы, построенное в 1925 году как часть ансамбля поселка, имело историческую ценность. По закону, сносить такое здание без разрешения регионального департамента охраны памятников нельзя. А такого разрешения получено не было. Тем не менее, после пожара в самый новый 2019 год неэксплуатируемое здание было полностью уничтожено – его сравняли с землей.

Прокуратура Красноперекопского района усмотрела в произошедшем признаки правонарушения, совершенного собственником здания. Теперь руководитель ООО «Энергомашсервис» за уничтоженную школу отделается штрафом от 20 тысяч до 300 тысяч рублей, если его вина будет доказана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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