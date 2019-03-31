2019-03-31T13:52:33+03:00
Общество

В Ярославской области сотрудники ГИМС сняли собаку с льдины

Четвероногого друга человека спасли во время инспекторского рейда по акваториям областного центра и Ярославского района
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области спасатели сняли со льдины собаку.В Ярославской области спасатели сняли со льдины собаку.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Рейд проводился вчера, 30 марта, чтобы выявить нет ли нарушений запрета выхода людей на лед. В результате рейда были составлены протоколы по ст. 14 закона 100-з «Об административных правонарушениях». Несоблюдение закона влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 3 тысяч рублей.

- Ледовый покров сейчас имеет пористую структуру, промоины и может не выдержать рыбака, - объясняют в пресс-службе ведомства. - Поэтому тот, кто отправляется на рыбалку во время действия запретов, рискует жизнью. Находиться в ледяной воде человек способен всего несколько минут, и если помощь не придет вовремя, то спасти человека не удастся.

К счастью, людей, в ходе патрулирования сотрудникам ГИМС МЧС России спасать не пришлось. Но на одной из льдин они увидели одиноко блуждающую собаку. Животное забрали на борт судна и отвезли на берег, где и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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