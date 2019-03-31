В Ярославской области женщина спасала свою карту от взлома – потеряла 34 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-31T12:30:43+03:00

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Как пострадавшая рассказала в дежурной части ОМВД России по Угличскому району, ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он сообщил женщине, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее счета ей необходимо сообщить ему реквизиты банковской карты. Дама не стала обращаться в банк, а выполнила все указания «сотрудника банка». Итогом ее излишней доверчивости стало снятие с карты денег в сумме более 34 тыс. рублей.

- Следственным отделом ОМВД России по Угличскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт – об этом стоит всегда помнить.

ИСТОЧНИК KP.RU