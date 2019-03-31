2019-03-31T11:13:48+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП с пожаром в Рыбинске: водитель врезался в столб - двое пострадавших

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии
Мария СОКОЛОВА
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В Рыбинске машина врезалась в опору освещения - двое пострадавших в ДТП.В Рыбинске машина врезалась в опору освещения - двое пострадавших в ДТП.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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По предварительной информации сегодня, 31 марта, в час 15 минут утра на Шекснинском шоссе в Рыбинске водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору освещения. После столкновения машины со столбом в автомобиле загорелся моторный отсек.

В результате ДТП пострадали: 19-летний житель Рыбинска, бывший за рулем ВАЗ-21102 и его 17-летний пассажир. Молодые люди были госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение. Второй пассажир, находившейся в автомобиле не пострадал.

- На месте ДТП работали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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