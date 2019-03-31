2019-03-31T09:59:03+03:00
Общество

Полицейские помогли забывчивой ярославской пенсионерке вернуться домой

Старушка не помнила, где живет
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославле 81-летняя пенсионерка потерялась на улице.В Ярославле 81-летняя пенсионерка потерялась на улице.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Наряд патрульно-постовой службы заметил пожилую женщину на улице Володарского в Ярославле. Она не ориентировалась на местности и не могла вспомнить, где ее дом. 81-летняя старушка могла бы потеряться совсем, но полицейские установили ее адрес и доставили женщину по месту жительства.

- Полиция напоминает гражданам о необходимости быть внимательными к своим родственникам. Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями, напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите такие листки с информацией в карманы его одежды. Контролируйте время прогулок своих пожилых родственников, по возможности сопровождайте их, - обращаются в пресс-службе УМВД России по Ярославской области к жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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