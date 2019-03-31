Полицейские помогли забывчивой ярославской пенсионерке вернуться домой
Наряд патрульно-постовой службы заметил пожилую женщину на улице Володарского в Ярославле. Она не ориентировалась на местности и не могла вспомнить, где ее дом. 81-летняя старушка могла бы потеряться совсем, но полицейские установили ее адрес и доставили женщину по месту жительства.
- Полиция напоминает гражданам о необходимости быть внимательными к своим родственникам. Если пожилой человек страдает забывчивостью или провалами памяти, хроническими заболеваниями, напишите на бумаге его данные и контактные телефоны родственников, разложите такие листки с информацией в карманы его одежды. Контролируйте время прогулок своих пожилых родственников, по возможности сопровождайте их, - обращаются в пресс-службе УМВД России по Ярославской области к жителям региона.
ИСТОЧНИК KP.RU