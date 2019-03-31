«Буревестник» продолжит серию плейофф со «Спартаком»

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-31T08:49:33+03:00

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Об этой игре надо говорить, как о театре, который, как известно, начинается с вешалки. Так вот, в субботний вечер гардероб «Вознесенского» работал с небывалой перегрузкой. Едва ли не все номерки пришлось задействовать гардеробщицам. Причем, они даже просили у посетителей из одной семьи или компании на один номерок сдавать по несколько пальто. Правда, отчасти перегрузка была еще потому, что рядом в другом зале проходил детский концерт, а гардероб один на весь «Вознесенский». Но на посещаемость первого в истории ярославского баскетбола официального матча плейофф на таком высоком уровне, как суперлига, детский концерт не повлиял. Все трибуны были заняты, ни одного свободного места, причем строго по билетам, и даже балкон был заполнен. Как бы в ответ на такое зрительское внимание и на горячую поддержку трибун команда Михаила Терехова с первых минут захватила инициативу в матче. И сразу обнажилась причина, которая не позволила «Буре» устроить в Петербурге переполох. Если на выезде у ярославцев был настоящий провал с бросками из-за дуги, то у себя дома у наших прорезалось. На первых минутах только «трёхами» поражалось кольцо «Спартака». И что совсем интересно, то «трёхи» полетели у тех, кто никогда ими особо не блистал. Сначала Андрей Лысенков дважды, затем – Михаил Карпачев. При этом, как бы в тени, остался наш ведущий игрок Артем Бутянковс, которого по привычке уже предельно плотно опекали, чем давали некоторую свободу тем же Карпачеву и Лысенкову. Надо отметить, что и «Буря», и «Спартак» особое внимание уделяют игре в защите, что и отразилось в протоколе. «Буря» бульдожьей хваткой закрыла соперников, которым так и не удалось набрать хотя бы 60 очков, что являются рубежом между поражением и унизительным поражением, в котором команда за четверть набирает в среднем менее 15 очков. Конечно, и ярославцы особо не могут похвастать результативностью в игре против «Спартака», однако роковой рубеж наши все же превзошли. Мало того, впервые в сезоне «Буря» берет верх над «Спартаком», проиграв до этого четыре матча. Хоть и были у ярославцев досадные ляпы в матче, как у Джимми Гевина, например, которого дважды выводили в отрыв на чужое кольцо, но дважды сплоховал. Зато в решающий момент в последней четверти, когда команды поочередно вели в счете, Джимми выдал такой сквозной прорыв под щит и неведомо как отправил мяч в кольцо, закрепив перевес – 63:59, чем заслужил полное «отпущение грехов». После этой победы Михаил Терехов сказал, что она была одержана на морально-волевых и при поддержке трибун, и станет переломной в неудачно начавшейся серии с Петербургом. В понедельник следует ожидать еще более классный баскетбол достойных соперников.

«Буревестник» - «Спартак» (Санкт-Петербург) - 63 : 59 (19:13, 9:13, 16:15, 19:18)

Счет в серии до трех побед – 1:2

ИСТОЧНИК KP.RU