«Шинник» дважды упустил победу на выезде

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-30T17:38:01+03:00

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Впервые в этом году команде Александра Побегалова довелось вести борьбу в по-настоящему футбольных условиях. Мало того, что все поля футбольной Академии ФК«Краснодар» только естественные и с хорошим качеством газона, так еще и погода расщедрилась на тепло: во втором тайме вышло яркое солнце. Но и у наставника «Шинника» были свои основания для хорошей игры, потому что «Михалыч» в Краснодаре располагал куда более длинной скамейкой запасных, нежели в последнем матче дома, где было по поговорке «не до жиру». Врачи ярославцев вернули в строй практически всех травмированных из «основы», а у дисквалифицированных закончилась отлучка. На такой волне ребята «Михалыча» повели игру с «Краснодаром-2» на такой лихости, что хозяева поля просто бледно выглядели перед своими болельщиками. Особенно в ударе был Ишхан Гелоян, затерзавший своих опекунов на левом фланге за какие-то пять минут. Как результат этого, его имя отразилось в протоколе на 6-й минуте, когда Ишхан подловил мяч в чужой штрафной и с угла вратарской вколотил под голкипера – 1:0. На этом Ишхан не угомонился и продолжил «терзания» на своем фланге. И растерзал-таки снова. Но сделал только полдела – заработал пенальти. Забей наши этот пенальти на 17-й минуте, и над «Краснодаром» можно было бы вывешивать белый флаг. Ход матча и так был под диктовку «Шинника», а при счете 2:0… не ходи к гадалке. Однако бить с «точки» вышел Дмитрий Самойлов, как бы штатный пенальтист. И пробил Дмитрий просто небрежно. Мало того, что именно в тот угол, куда уже сваливался вратарь, так еще мяч послал на любимой вратарями высоте. Отбил. Вот после этого и поползла предательская мысль, что такое наказуемо. По закону футбола – «Не забиваешь ты, забьют тебе». Хоть и пытались ярославцы нагнетать давление на хозяев поля, но как-то по инерции, без азарта. Почуяв свободу хозяева, стали появляться у ворот Дмитрия Яшина, который пару раз спас своих. Но на 22-й минуте сплоховала защита, позволив форварду хозяев на месте обрабатывать скачущий мяч. Александр Иванов промедлил долю секунды и мяч опустился на землю, под удар форварда – 1:1. Разочарование ярославцев было страшным. Но тем не менее, смогли собраться и не позволили краснодарцам ничего более. Правда, и самим тоже не получилось отличиться «Краснодар-2» - «Шинник» - 1:1 (1:1)

ИСТОЧНИК KP.RU