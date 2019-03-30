Одну из исправительных колоний Ярославской области посетил Сергей Бабуркин

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-30T16:05:13+03:00

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В исправительную колонию №8 приехал Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Вместе с начальником ИК Виктором Феофановым Бобуркин посетил медсанчасти, чтобы посмотреть, как оказывают медицинскую помощь осужденным, есть ли врачи и необходимые лекарства.

Также омбудсмен проверил, в каких условиях содержатся осужденные, осмотрел запираемые помещения, а потом организовал прием по личным вопросам. В конце своего визита Сергей Бабуркин порекомендовал руководству колонии лучше соблюдать права и законные интересы людей, которые находятся в этим местах.

ИСТОЧНИК KP.RU