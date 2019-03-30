2019-03-30T13:43:49+03:00
Общество

Власти Ярославля продали здание недостроенной больницы в Дзержинском районе

Первоначальная стоимость недостроя составляла 30 миллионов рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле наконец-то продали здание недостроенной больницы в Дзержинском районе. Мэрия города выставила на торги недострой площадью 1258,9 квадратных метра и 4524 метра земли с коммуникациями за 30,7 миллионов рублей, однако покупатель предложил лишь 15 миллионов. На этом и договорились. Товар ушел с молотка. Теперь новым собственником так и не открывшейся брагинской больницы стало частное лицо. Здание планировали достроить еще в 1991-1993 годах, но строительство заморозили. В 2007 году у главного корпуса больницы «выросла» пристройка, а потом работы прекратились навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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