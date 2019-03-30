В Ярославле снова оштрафовали работодателя за зарплату сотрудникам один раз в месяц
Кроме этого, компания не ознакомила водителя с приказом о приеме на работу и не внесла запись в трудовую
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В августе 2018 года «Ярославская транспортная компания» заключила договор с одним из своих водителей. Этот договор противоречил Трудовому кодексу РФ: согласно документу зарплату сотрудник должен был получать один раз в месяц. Кроме того, он не ознакомился даже с приказом о приеме на работу. Также организация не внесла запись в трудовую книжку своего нового рабочего, снова нарушив закон. Прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Теперь «Ярославская транспортная компания» выплатит штраф в размере 35 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU