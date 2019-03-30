Актер Волковского Владимир Майзингер получил высокое звание Заслуженного артиста РФ

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-30T12:04:02+03:00

Владимир был не раз был номинирован на премию «Золотая маска»/ФОТО: соцсети

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Актер Волковского театра Владимир Майзингер стал Заслуженным артистом России. Президент Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской федерации».

Владимир Майзингер окончил театральный факультет Красноярского государственного института искусств. Он приехал в Ярославль из Омска. Там актер работал в Омском академической театре драмы. В Волковском Владимир играет с 2010 года.

Майзингер очень востребован режиссером Евгением Марчелли. Он занят во многих больших постановках Волковского театра и не раз был номинирован на премию «Золотая маска».

«КП – Ярославль» поздравляет Владимира с присвоением высокого звания.

ИСТОЧНИК KP.RU