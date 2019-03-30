2019-03-30T10:49:19+03:00
Общество

В Ярославской области женщину-медика выселили из комнаты, в которой она проживала незаконно

Суд обязал ее покинуть муниципальное жилье, которое предоставили ей на время работы в больнице
Екатерина РЯБЦЕВА
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Решение суда было исполнено, а бывшему медику теперь придется искать новый дом/ФОТО: УФФСП по Ярославской областиРешение суда было исполнено, а бывшему медику теперь придется искать новый дом/ФОТО: УФФСП по Ярославской области
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В Ярославской области местная жительница работала в больнице. На время работы ей дали служебную комнату в 11,6 квадратных метров. Когда медработник уводилась, то должна была освободить жилье. Однако она не сделала этого. Городские власти обратились с иском в суд. Суд обязал гражданку освободить муниципальное имущество. Судебный пристав-исполнитель рассказал жительнице, что надо выселиться в установленные сроки. Настал день принудительного выселения, и женщина «выпорхнула» из своего незаконного «гнезда». Таким образом, решение суда было исполнено, а бывшему медику теперь придется искать новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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