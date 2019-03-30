В Ярославской области женщину-медика выселили из комнаты, в которой она проживала незаконно
Суд обязал ее покинуть муниципальное жилье, которое предоставили ей на время работы в больнице
Решение суда было исполнено, а бывшему медику теперь придется искать новый дом/ФОТО: УФФСП по Ярославской области
Изменить размер текста:
В Ярославской области местная жительница работала в больнице. На время работы ей дали служебную комнату в 11,6 квадратных метров. Когда медработник уводилась, то должна была освободить жилье. Однако она не сделала этого. Городские власти обратились с иском в суд. Суд обязал гражданку освободить муниципальное имущество. Судебный пристав-исполнитель рассказал жительнице, что надо выселиться в установленные сроки. Настал день принудительного выселения, и женщина «выпорхнула» из своего незаконного «гнезда». Таким образом, решение суда было исполнено, а бывшему медику теперь придется искать новый дом.
ИСТОЧНИК KP.RU