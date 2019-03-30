Руки-ножницы: в Ярославле собрались лучшие парикмахеры со всей страны

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-30T09:49:12+03:00

Парикмахерам дается время, чтобы они сделали самую красивую дневную, салонную, фантазийную и прогрессивную прически/ФОТО: пресс-служба мэрии Ярославля

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Вчера, 29 марта, в Ярославле в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский» стартовали соревнования по парикмахерскому искусству, дизайну ногтей и декоративной косметике. Почти 50 участников со всей страны боролись за звание лучшего мастера. Победители получат возможность поехать на полуфинал конкурса, который будет организован в столице этой осенью.

В конкурсе есть 13 номинаций. Парикмахерам дается время, чтобы они сделали самую красивую дневную, салонную, фантазийную и прогрессивную прически. В состав членов жюри вошли чемпионы мира, России и Европы среди парикмахеров.

— Пока эта единственная площадка в области, где мастера могут заявить о себе, продемонстрировать своё мастерство. Такие фестивали обязательно должны быть в городе, здесь мы создаём красоту и можем ее показать, — поделилась организатор конкурса Жанна Саркисьянц.

Конкурс существует уже пятый год. Все участники могут пройти мастер-классы и побывать на косметической и парфюмерной выставках, увидеть современное парикмахерское оборудование и прочие новинки индустрии красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU