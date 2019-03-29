Лучших ярославских спортсменов наградили значками и деньгами

СЕГОДНЯ 22:01 2019-03-29T22:01:15+03:00

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В пятницу, 29 марта, в Ярославле наградили лучших спортсменов 2018 года. Более 50 спортсменов и тренеров, которые прославили Ярославль и Россию на престижных соревнованиях, получили почетные знаки и деньги.

- Всеми вами по праву гордятся тренеры, родные и близкие, вся Ярославская область. Уверен, вы продолжите ставить рекорды и достойно представлять новое поколение блестящих российских спортсменов, подавая пример активного образа жизни землякам, и прежде всего молодым людям, - сказал собравшимся Максим Авдеев, заместитель председателя Правительства региона.

В Ярославль в 2018 году привезли множество наград в конькобежном и подводном спорте, плавании, фехтовании, кудо, пулевой стрельбе, триатлоне, пауэрлифтинге, боксе, лыжных гонках и других видах спорта. В некоторых видах спорта уже существует "ярославская школа", и это дорогого стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU