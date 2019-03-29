2019-03-29T20:20:21+03:00
Общество

Без телеков и газа: за долги ярославне поставили заглушку на трубу

Женщина накопила 19 тысяч долга
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Незваные гости пришли с нехорошими новостями, а ушли не с пустыми рукамиНезваные гости пришли с нехорошими новостями, а ушли не с пустыми рукамиФото: Служба судебных приставов
Изменить размер текста:

Ярославские приставы всеми силами пытаются заставить жителей погасить свои долги за газ. Вместе с газовиками они проводят рейды по квартирам из "черного списка". Приставы описывают имущество, газовщики перекрывают трубы. Из одной из таких квартир приставы вынесли телевизоры.

- Так, гражданка, числившаяся в базе судебных приставов неплательщиком за газ, после того,как на ее газовую трубу была поставлена заглушка, задумалась о том, чтобы погасить долг в размере 19 тысяч рублей, - заметили в службе судебных приставов.

Если ярославна не найдет эти 19 тысяч в ближайшие дни, техника в ее квартиру не вернется. Как и газ.

Напомним, в марте "Газпром" начал отключать от газа ярославские предприятия за милиардные долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24