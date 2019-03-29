Без телеков и газа: за долги ярославне поставили заглушку на трубу
Ярославские приставы всеми силами пытаются заставить жителей погасить свои долги за газ. Вместе с газовиками они проводят рейды по квартирам из "черного списка". Приставы описывают имущество, газовщики перекрывают трубы. Из одной из таких квартир приставы вынесли телевизоры.
- Так, гражданка, числившаяся в базе судебных приставов неплательщиком за газ, после того,как на ее газовую трубу была поставлена заглушка, задумалась о том, чтобы погасить долг в размере 19 тысяч рублей, - заметили в службе судебных приставов.
Если ярославна не найдет эти 19 тысяч в ближайшие дни, техника в ее квартиру не вернется. Как и газ.
Напомним, в марте "Газпром" начал отключать от газа ярославские предприятия за милиардные долги.
ИСТОЧНИК KP.RU