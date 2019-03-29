2019-03-29T18:42:43+03:00
Общество

В Ярославле пропала бабушка в черно-синей одежде

Женщину не могут найти уже третьи сутки
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Женщине 77 летЖенщине 77 летФото: УМВД по Ярославской области
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В Заволжском районе Яролавля ищут пенсионерку Марию Голосову. 77-летняя женщина ушла из дома в среду, 27 марта, и до сих пор никто не знает, где она находится.

- Информацию, которая может помочь в установлении местонахождения Голосовой М.И., просим сообщить по телефонам «02», «102» или в ОМВД России по Заволжскому городскому району по телефонам: 24-02-02, 24-01-17, 24-16-63.

Женщина выглядит на свой возраст. Она невысокая - около 160 сантиметров, телосложение среднее. Волосы у нее седые и короткие. На голове может быть синяя шапка. Когда она ушла, бабушка была одета в синий плащ средней длины с поясом и черную длинную юбку. На ногах были черные ботинки. А в руках - черная сумка.

Ни о каких проблемах со здоровьем или сознанием не сообщается, так что можно надеяться, что женщина знает, кто она и где живет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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