В Ярославской области власти обязали предприятия брать подростков на работу

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-29T18:03:39+03:00

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В Ярославской области приняли закон о подростковом труде. Такое решение утвердила 26 марта региональная дума.

- Закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в Ярославской области» направлен на решение проблемы трудоустройства подростков, испытывающих трудности в поиске работы, - объяснил председатель думы Алексей Константинов. - Документ предполагает, что организации с численностью сотрудников более 50 человек будут обязаны резервировать 1% рабочих мест для приема на работу молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.

Парламентарии считают, что такая мера позволит подросткам быстрее найти свой путь в профессию. Кроме того, занятость молодежи также является одним из способов профилактики правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU