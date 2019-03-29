На реконструкцию Дворца культуры в Угличе выделено больше пяти миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-29T18:02:07+03:00

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В Угличском районе Ярославской области модернизируют Дворец культуры. Учреждение одержало победу в конкурсе «Создание виртуальных концертных залов в субъектах РФ», благодаря чему на его реконструкцию было выделено 5 миллионов 600 тысяч рублей.

- Планируются приобретение и установка современного технического оборудования, способного транслировать в высоком качестве филармонические концертные программы с участием лучших исполнителей страны и мира, - уточнили в администрации Ярославской области.

Подобный концертный зал станет четвёртым в области. До этого площадки были открыты в Мышкине и Рыбинске. В правительстве отметили, что до 2024 года планируется открыть ещё шесть виртуальных концертных залов.

ИСТОЧНИК KP.RU