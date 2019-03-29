Собаке, про которую четыре года назад писала «Комсомолка», требуется помощь
Дворняге Ричи из Рыбинска, история которого четыре года назад потрясла наших читателей, нужна помощь. Напомним, тогда пес попал под колеса автомобиля, ему отдавило заднюю часть тела. Хозяева отказались от бедолаги-инвалида. Но нашлись люди, которые стали для Ричио новой семьей - Настя и Евгений Смысловы. Тогда для молодой пары стало целью - вновь пса на ноги. Тем более, что врачи давали слабую надежду. Ребята даже собирались купить загородный дом с бассейном, чтобы была площадка для реабилитации собаки. И купили. Но чуда не произошло... Ричи так и не смог встать на все четыре лапы. Но это никак не сказалось на любви и привязанности к нему его новых «мамы» и «папы». Более того, специалисты говорят, что ребята сделали практически невозможное. Собаки с такими увечиями чаще всего погибают через год-два. А Ричи благодаря хорошему уходу до сих пор живет и здравствует. Не сказать, что это дается семье просто. Не вдаваясь в подробности, можно лишь сказать, что помогать псу приходится даже, когда он справляет нужду. Но ребята ни на что не жалуются.
- Ричи у нас уже 4 с половиной года. Он жизнерадостный пес и себя ущербным и больным не считает! - рассказал Евгений.
Ричи. Фото: Евгений Смыслов.
Только вот недавно у Ричи случилась беда - на теле, в том месте, на которое пес обычно опирается, и на котором лежит, образовался пролежень. К тому же собака это место расчесала зубами. В итоге теперь здесь рана. Требуется дорогостоящее лечение. В неделю Смысловы тратят на эти цели около 1000 рублей. Потянуть такие суммы семье, да еще и с ребенком (у Насти и Евгения растет маленькая дочь), не просто.
Если у вас есть возможность помочь Ричи, не оставайтесь равнодушными. Подробнее о ситуации и о том, как можно помочь псу, написано в группе помощи бездомным животным.
Пес Ричи никогда не чувствовал себя больным и ущербным. Видео: Евгений Смыслов..
ИСТОЧНИК KP.RU