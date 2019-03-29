Собаке, про которую четыре года назад писала «Комсомолка», требуется помощь

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-29T17:10:54+03:00

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Дворняге Ричи из Рыбинска, история которого четыре года назад потрясла наших читателей, нужна помощь. Напомним, тогда пес попал под колеса автомобиля, ему отдавило заднюю часть тела. Хозяева отказались от бедолаги-инвалида. Но нашлись люди, которые стали для Ричио новой семьей - Настя и Евгений Смысловы. Тогда для молодой пары стало целью - вновь пса на ноги. Тем более, что врачи давали слабую надежду. Ребята даже собирались купить загородный дом с бассейном, чтобы была площадка для реабилитации собаки. И купили. Но чуда не произошло... Ричи так и не смог встать на все четыре лапы. Но это никак не сказалось на любви и привязанности к нему его новых «мамы» и «папы». Более того, специалисты говорят, что ребята сделали практически невозможное. Собаки с такими увечиями чаще всего погибают через год-два. А Ричи благодаря хорошему уходу до сих пор живет и здравствует. Не сказать, что это дается семье просто. Не вдаваясь в подробности, можно лишь сказать, что помогать псу приходится даже, когда он справляет нужду. Но ребята ни на что не жалуются.

- Ричи у нас уже 4 с половиной года. Он жизнерадостный пес и себя ущербным и больным не считает! - рассказал Евгений.

Ричи. Фото: Евгений Смыслов.

Только вот недавно у Ричи случилась беда - на теле, в том месте, на которое пес обычно опирается, и на котором лежит, образовался пролежень. К тому же собака это место расчесала зубами. В итоге теперь здесь рана. Требуется дорогостоящее лечение. В неделю Смысловы тратят на эти цели около 1000 рублей. Потянуть такие суммы семье, да еще и с ребенком (у Насти и Евгения растет маленькая дочь), не просто.

Если у вас есть возможность помочь Ричи, не оставайтесь равнодушными. Подробнее о ситуации и о том, как можно помочь псу, написано в группе помощи бездомным животным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/700115" frameborder="0"></iframe> Пес Ричи никогда не чувствовал себя больным и ущербным. Видео: Евгений Смыслов..

ИСТОЧНИК KP.RU