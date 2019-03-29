2019-03-29T16:12:49+03:00
Происшествия

В Рыбинске мошенники украли у мужчины 320 тысяч рублей через интернет-магазин

По факту преступления проводится проверка
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратился мужчина, у которого мошенники украли 320 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что нашёл в интернете объявление о продаже кромкооблицовочного станка. Мужчина договорился с продавцом о покупке и перевёл по указанному счету деньги.

- Приехав за станком в Московскую область, мужчина узнал, что по указанному адресу находится другая организация, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Представители фирмы объяснили ему, что никакого объявления о продаже станка не давали.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведётся расследование. В полиции просят ярославцев быть бдительными и не вносить предоплату за товар. Кроме того, чтоб не стать жертвой мошенников никому нельзя сообщать конфиденциальные данные банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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