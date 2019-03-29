Иномарка перевернулась: в ДТП в Ярославской области пострадали два человека

СЕГОДНЯ 16:02 2019-03-29T16:02:13+03:00

Недалеко от Ростова столкнулись «Пежо» и «Рено»

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Сегодня, 29 марта, в Ярославской области произошло серьезное ДТП. Недалеко от Ростова дорогу не поделили две иномарки. На 201 км трассы М-8 столкнулись «Пежо» и «Рено». Авария произошла около 11 часов утра.

От удара французский автомобиль перевернулся на бок. На месте работали сотрудники ДПС, медики и спасатели. Обе машины серьезно пострадали. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области сообщили, что пострадали люди. Травмы получили водители, они нуждаются в амбулаторном лечении

ИСТОЧНИК KP.RU