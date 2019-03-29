2019-03-29T16:02:13+03:00
Происшествия

Иномарка перевернулась: в ДТП в Ярославской области пострадали два человека

Недалеко от Ростова столкнулись «Пежо» и «Рено»
Роман РЫЖИКОВ
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Водители обеих машин получили травмыВодители обеих машин получили травмыФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня, 29 марта, в Ярославской области произошло серьезное ДТП. Недалеко от Ростова дорогу не поделили две иномарки. На 201 км трассы М-8 столкнулись «Пежо» и «Рено». Авария произошла около 11 часов утра.

От удара французский автомобиль перевернулся на бок. На месте работали сотрудники ДПС, медики и спасатели. Обе машины серьезно пострадали. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области сообщили, что пострадали люди. Травмы получили водители, они нуждаются в амбулаторном лечении

ИСТОЧНИК KP.RU

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