В Ярославле проходит конкурс красоты самых привлекательных молодых бабушек

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-29T15:55:04+03:00

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Вот уже второй год в Ярославле проводится конкурс "Гранд миссис Ярославль 2019". Его участницы – прекрасные женщины с горящими глазами и активным образом жизни, тоже захотели светлых эмоций и праздника. Возраст женщин, подавших заявки, от 50 до 65 лет.

У большинства из них уже есть внуки, но бабушками их можно назвать с трудом.

– В том году мы были первые в России, кто сделал конкурс для бабушек, – говорит организатор конкурса Наталья Куликова.

В рамках конкурса для молодых бабушек организовали дефиле, фотосессии и мастер-классы. Сами участницы подготовили творческие номера для финала, который состоится 19 апреля в концерт-холле «Кино» на Волжской набережной, 4. Интересно, кто станет самой красивой бабушкой нашего города?

ИСТОЧНИК KP.RU