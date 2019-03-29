В Заволжском районе Ярославля нашли труп девушки?
В Ярославских социальных сетях появилась информация о том, что в Заволжском районе прохожие обнаружили труп девушки. Страшную находку, якобы, сделали случайные прохожие в прошлые выходные. Мы поговорили с очевидцем ситуации, и вот, что рассказала женщина пожелавшая остаться неизвестной:
- В воскресенье, около 8:40 я шла на работу через бор недалеко от улицы Папанина. Я видела, как на гражданской машине подъехал мужчина в форме и с папкой в руках, он шел впереди меня. А потом примерно в сотне метров я увидела ее…
Есть и другие люди, которые утверждают, что лично видели тело. Однако, в полиции и Следственном комитете информацию не комментируют.
По предварительным данным, погибшей девушке было около 26 лет. Мы уточняем информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU