2019-03-29T14:14:54+03:00
Происшествия

Недосмотрели: в ярославском торговом центре малыш сбежал из игровой комнаты

Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося [видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ребенок убежал из игровой зоны в ТЦ Ярославля. Фото: стопкадр с видео на страничке Елены Шкуро в "ВКонтакте".Ребенок убежал из игровой зоны в ТЦ Ярославля. Фото: стопкадр с видео на страничке Елены Шкуро в "ВКонтакте".
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В ярославском торговом центре «Вернисаж» малыш сбежал из игровой комнаты. Об этом происшествии в соцсетях написала мама ребенка Елена Шкуро. С ее слов, инцидент произошел 26 марта.

- Я привела своего сына в «Паровозкино», оплатила 30 минут, 10 из которых я была рядом, далее решила пройтись по магазинам. Придя ко времени окончания посещения, я не обнаружила сына в игровой комнате. Как видно на съемке камер видеонаблюдения, ребёнок подходит к выходу, открывает дверь, просто сняв крючок, спокойно выходит, закрывает за собой дверь на крючок и убегает, - рассказывает шокированная женщина.

По ее словам, в тот момент в игровой зоне находилось всего двое детей. При этом сотрудница даже не заметила, что одного из них нет. Елена сообщила, что сама нашла своего малыша бегающим босиком с бешеными глазами у касс «Ашана» . И признается, что ей даже страшно подумать, что могло бы произойти, приди она на пять минут позже.

Многих ярославцев произошедшее крайне возмутило. Инцидентом также заинтересовались правоохранители.

- Проводится доследственная проверка на предмет установления в действиях организаторов наличия или отсутствия состава преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

По результатам предварительной проверки будет принято процессуальное решение.

Ребенок сбежал из игровой комнаты в торговом центре Ярославля. Видео: страничка Елены Шкуро в "ВКонтакте"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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