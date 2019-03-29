2019-03-29T14:03:42+03:00
Общество

Косые дожди или переменная облачность? Какой будет погода в Ярославской области сегодня

Днем температура воздуха поднимется до +6
Екатерина РЯБЦЕВА
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Дышите полной грудью: весенний воздух головокружителен и прекрасенДышите полной грудью: весенний воздух головокружителен и прекрасенФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области каждый день погода немного улучшается. Несмотря на то, что ночью было от -3 до -8, утром температура воздуха поднялась до +6. Ночью и утром на дорогах по прежнему бывает гололед, но не сильный. Иногда дует юго-западный ветер до 9 метров в секунду. Днем ожидаются осадки в виде дождя. Когда соберетесь на прогулку, одевайтесь теплее и прихватите с собой зонтик! Дышите полной грудью: весенний воздух головокружителен и прекрасен. Надеемся, что вслед за календарной весной скоро придет настоящая, с теплыми вечерами, нежно-зеленой травой, птичками, сонными насекомыми и голубым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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