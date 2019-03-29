В Рыбинске открылся музей приборостроительного завода

СЕГОДНЯ 13:41 2019-03-29T13:41:16+03:00

Мультимедийное оборудование и аудио-визуальное сопровождение сделает посещение музея более интересным и познавательным/ФОТО: пресс-служба администрации Рыбинска

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Вчера, 28 марта, на Рыбинском заводе состоялось открытие экспозиционно-просветительского центра «Объединяя поколения». В музее можно увидеть фотографии, экспонаты и документы, рассказывающие посетителям историю создания приборостроительного предприятия. Этот музей стал логическим продолжением Музея трудовой славы предприятия. Для создания экспозиций кураторы использовали материалы книги «Приборостроитель. Рыбинский завод приборостроения. Страницы истории», которая была выпущена в 2018 году.

Всего в музейном центре четыре экспозиции: «Космос», «Оборона», «Авиация» и «Гражданская продукция».

Мультимедийное оборудование и аудио-визуальное сопровождение сделает посещение музея более интересным и познавательным.

– Считаю, что этот музей обязателен для посещения всеми школьниками, а также жителями и гостями нашего города, – сказал на презентации центра глава Рыбинска Денис Добряков.

ИСТОЧНИК KP.RU