2019-03-29T13:19:07+03:00
Экономика

Ярославец накопил рекордное число бонусов от «Ростелекома»

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Абонент «Ростелекома» из Ярославля накопил более 270 тысяч бонусов. Этого количества баллов хватит, чтобы 13 лет оплачивать пакет каналов «Твое кино», 7 дней непрерывно разговаривать по межгороду или защитить антивирусом компьютер на 90 лет, сообщает пресс-служба компании.

Более 37 тысяч абонентов «Ростелекома» в Ярославской области могут превратить бонусы в подарки: их баланс превысил 500 единиц. Бонусы можно обменять на скидки на услуги связи. Например, пользователи проводной телефонии могут получить дополнительные минуты местных или междугородных разговоров.

Обладателям 500 баллов доступна антивирусная защита на два устройства, а любители фильмов могут расплатиться ими за просмотр кино в «Видеопрокате». Потратить бонусы можно не только на оплату сервисов «Ростелекома», но и на покупку электронных книг, игровых привилегий и скидки у партнеров.

«Чаще всего абоненты тратят бонусы на получение скидки на услугу «Домашний интернет», а также на фильмы в видеотеке «Интерактивного телевидения». Баллы участникам программы начисляются ежемесячно. «Ростелеком» дарит их в день рождения, за выбор электронного абонентского счета, своевременную оплату услуг. Кроме этого, бонусы можно получить за покупки в интернет-магазинах наших партнеров», рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома». С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Акции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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