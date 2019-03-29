2019-03-29T12:52:57+03:00
Происшествия

В Ярославской области безработный украл колесо и покрышки

Теперь он будет не только безработный, но и осужденный
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Дзержинском районе Ярославля 33-летний местный житель увидел в подъезде жилого дома покрышки, которые привязаны к батарее, и колесо легкового автомобиля в сборе. Эти вещи ему приглянулись. Неработающий ярославец думал недолго: мужчина похитил чужое и продал. Хозяин своего имущества обратился в полицию. Сотрудники полиции разыскали подозреваемого. Мужчина во всем сознался. По факту кражи возбудили уголовное дело, идет расследование.

Сотрудники полиции просят вас не оставлять свои вещи в подъездах, ведь домофон и двери не всегда надежно защищают от грабителей.

Напомним, в Рыбинске мужчина украл два телефона в квартирах своих приятелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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