В Ярославле «Лада» припарковалась на иномарке

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-29T12:50:04+03:00

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Необычное ДТП произошло 29 марта на перекрестке проспекта Октября и улицы Чайковского. Легковой автомобиль «Лада-Ларгус» заехал на «Хендай». По предварительным данным, происшествие случилось около 9 часов.

Фото аварии разлетелись по соцсетям и вызвали недоумение у ярославцев. Все задаются вопросом: как так вышло. Одни предполагают, что водитель «Лады» пытался увернуться от столкновения с третьим авто и резко крутанул руль в бок. Другие не исключают, что это нижняя машина поддела верхнюю.

Чтобы точно узнать, как все произошло, в обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.

Фото: Павел Павлов.

ИСТОЧНИК KP.RU