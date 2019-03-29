В Ярославле «Лада» припарковалась на иномарке
Ярославцы активно обсуждают в соцсетях необычное ДТП [фото]
В Ярославле «Лада» запрыгнула на иномарку. Фото: Павел Павлов.
Изменить размер текста:
Необычное ДТП произошло 29 марта на перекрестке проспекта Октября и улицы Чайковского. Легковой автомобиль «Лада-Ларгус» заехал на «Хендай». По предварительным данным, происшествие случилось около 9 часов.
Фото аварии разлетелись по соцсетям и вызвали недоумение у ярославцев. Все задаются вопросом: как так вышло. Одни предполагают, что водитель «Лады» пытался увернуться от столкновения с третьим авто и резко крутанул руль в бок. Другие не исключают, что это нижняя машина поддела верхнюю.
Чтобы точно узнать, как все произошло, в обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.
Фото: Павел Павлов.
ИСТОЧНИК KP.RU