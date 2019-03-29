Классный гость: в Ярославской области мужчина «прикарманил» два телефона в квартирах своих приятелей
Теперь он два раза ответит по одной статье
Подозреваемый сам во всем сознался и дал признательные показанияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Местный житель Рыбинска украл два мобильных телефона. Сначала он был в квартире знакомого в микрорайоне Северный. Там приятели выпивали, а потом подозреваемый в краже решил прихватить с собой мобильник, который он в последствии продал и потратил все деньги. Позже мужчина был в гостях уже в другом месте – в коммуналке на улице Рапова. Воспользовавшись моментом, местный житель «прикарманил» телефон какой-то женщины. Его полицейские изъяли и вернули хозяйке. По фактам кражи возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый сам во всем сознался и дал признательные показания. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU