2019-03-29T12:28:51+03:00
Происшествия

Классный гость: в Ярославской области мужчина «прикарманил» два телефона в квартирах своих приятелей

Теперь он два раза ответит по одной статье
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подозреваемый сам во всем сознался и дал признательные показанияПодозреваемый сам во всем сознался и дал признательные показанияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Местный житель Рыбинска украл два мобильных телефона. Сначала он был в квартире знакомого в микрорайоне Северный. Там приятели выпивали, а потом подозреваемый в краже решил прихватить с собой мобильник, который он в последствии продал и потратил все деньги. Позже мужчина был в гостях уже в другом месте – в коммуналке на улице Рапова. Воспользовавшись моментом, местный житель «прикарманил» телефон какой-то женщины. Его полицейские изъяли и вернули хозяйке. По фактам кражи возбуждено два уголовных дела. Подозреваемый сам во всем сознался и дал признательные показания. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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