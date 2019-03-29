2019-03-29T13:11:11+03:00
Происшествия

В Ярославле эвакуировали торговый центр «Леруа Мерлен»

В МЧС пояснили, что стало причиной
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Татьяна Буравкова в группе «Жесть Ярославль»/vk.comИз «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Татьяна Буравкова в группе «Жесть Ярославль»/vk.com
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В Ярославле эвакуировали торговый центр «Леруа Мерлен» в Заволжском районе. Произошло это утром 29 марта.

- Стоят пожарные (6 машин). Подняли лестницу на крышу, - сообщила в группе «Жесть Ярославль» Татьяна Буравкова.

Из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Анжелика Битова.

Из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Анжелика Битова.

Однако оказалось, что опасности нет.

- В магазине проводились плановые учения, посвященные Единому дню пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Мероприятие проходило с 10.30 до 12 часов дня.

Из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Анжелика Битова.

Из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Анжелика Битова.

Напомним, 28 марта был эвакуирован торговый центр «Альтаир» в Брагино. Там произошло возгорание проводки.

Из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Анжелика Битова.

Из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Анжелика Битова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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