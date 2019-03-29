В Ярославле эвакуировали торговый центр «Леруа Мерлен»
В Ярославле эвакуировали торговый центр «Леруа Мерлен» в Заволжском районе. Произошло это утром 29 марта.
- Стоят пожарные (6 машин). Подняли лестницу на крышу, - сообщила в группе «Жесть Ярославль» Татьяна Буравкова.
Из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Анжелика Битова.
Однако оказалось, что опасности нет.
- В магазине проводились плановые учения, посвященные Единому дню пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Мероприятие проходило с 10.30 до 12 часов дня.
Из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Анжелика Битова.
Напомним, 28 марта был эвакуирован торговый центр «Альтаир» в Брагино. Там произошло возгорание проводки.
Из «Леруа Мерлен» эвакуировали посетителей. Фото: Анжелика Битова.
ИСТОЧНИК KP.RU