2019-03-29T11:56:15+03:00
Общество

Пример для всех отцов: житель Ярославской области продолжает выплачивать алименты дочери, даже после того, как узнал, что она не родная

Личная беседа с бывшей тещей расставила все по своим местам
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Некрасовского района старался выплачивать алименты своей дочери, но, по воле судьбы, оказался за решеткой. Из-за этого у осужденного накопилась задолженность в 186 тысяч рублей. Когда мужчина освободился из мест лишения свободы, он устроился на работу и каждый месяц отправлял ребенку по 10 тысяч рублей. Однажды у него случился судьбоносный разговор с тещей, которая сказала, что дочь ему не родная. В судебном порядке был проведен ДНК-тест. Несмотря на это, мужчина сообщил приставам, что продолжит оказывать материальную помощь девочке. Он делает это и по сей день. Вот пример настоящего отца и человека для тех, кто от своих родных детей скрывает настоящий доход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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