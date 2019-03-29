Пример для всех отцов: житель Ярославской области продолжает выплачивать алименты дочери, даже после того, как узнал, что она не родная
Житель Некрасовского района старался выплачивать алименты своей дочери, но, по воле судьбы, оказался за решеткой. Из-за этого у осужденного накопилась задолженность в 186 тысяч рублей. Когда мужчина освободился из мест лишения свободы, он устроился на работу и каждый месяц отправлял ребенку по 10 тысяч рублей. Однажды у него случился судьбоносный разговор с тещей, которая сказала, что дочь ему не родная. В судебном порядке был проведен ДНК-тест. Несмотря на это, мужчина сообщил приставам, что продолжит оказывать материальную помощь девочке. Он делает это и по сей день. Вот пример настоящего отца и человека для тех, кто от своих родных детей скрывает настоящий доход.
ИСТОЧНИК KP.RU