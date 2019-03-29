Вину не признает: начался суд над ярославским бизнесменом, обвиняемым в педофилии

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-29T11:49:56+03:00

В Ярославле начался суд над бизнесменом, которого обвиняют в педофилии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Подсудимый утверждает, что дело против него - происки тех, кто хочет завладеть его бизнесом

Изменить размер текста: A A

В Ярославле начался суд над 58-летним бизнесменом, которого обвиняют в педофилии. Ему инкриминируется 8 эпизодов изнасилования и действий сексуального характера по отношению к девочкам, не достигшим 16 лет. По некоторым данным, самой младшей из жертв было всего восемь лет.

Суд идет в закрытом режиме. Первое заседание состоялось 28 марта.

- Подсудимый свою вину не признает, считает, что обвинения в его адрес - происки недоброжелателей, которые хотят завладеть его бизнесом, - рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Ожидается, что приговор предпринимателю озвучат уже в конце апреля.

Напомним, перед судом предстанет экс-депутат Ярославской областной Думы Сергей Шмелев, которого подозревают в хищении 22 миллионов рублей из бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU