В Ярославской области хитрая женщина выследила, когда бабушка уйдет из дома, и украла деньги

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-29T11:28:41+03:00

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В Даниловском районе 61-летняя женщина украла у бабушки 30 тысяч рублей. Она знала, где лежат ключи от дома, выследила, когда хозяйка уйдет и проникла в комнату. Там подозреваемая в воровстве отыскала кошелек и вынула деньги. Когда 79-летняя старушка вернулась и не нашла своих сбережений, она позвонила в полицию. Полицейские нашли, кто это сделал. Женщина во всем созналась, но это не спасло ее от уголовной отвественности. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Если вы видели, что где-то произошло преступление, обратитесь в полицию как можно скорее. Тогда будет больше шансов задержать преступника и вернуть похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU