Потерпевший по делу Урлашова Сергей Шмелев сам предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-29T11:24:31+03:00

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Бывший депутат Ярославской областной думы и бизнесмен Сергей Шмелев в скором времени предстанет перед судом. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он может быть причастен к хищению 22 миллионов рублей, выделенных в 2012 году из бюджета на строительство канализации и водопроводных сетей в Ростове Великом. Правоохранители считают, что часть предусмотренных контрактом работ не была выполнены, хотя деньги за них подрядчик получил. Фигурантом этого же дела также проходил бывший мэр Ростова Юрий Бойко.

Дело Шмелева передали в Кировский районный суд Ярославля. Ожидается, что рассмотрение его начнется в апреле.

Напомним, что Сергей Шмелев выступал пострадавшим по коррупционному делу - о получении взяток экс-мэром Ярославля Евгением Урлашовым. Он заявил о том, что Урлашов вымогал у него деньги за продление контракта по уборке дорог в городе. В итоге бывшего мэра признали виновным и приговорили к 12 с половиной годам заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU