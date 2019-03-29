2019-03-29T10:59:42+03:00
Общество

Ярославские школьники и их родители заполнят анкеты про школьное питание

Анкетирование начнется 1 апреля
Екатерина РЯБЦЕВА
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Всего в анкете 10 вопросов для школьников и 16 – для родителей/ФОТО: пресс-служба мэрииВсего в анкете 10 вопросов для школьников и 16 – для родителей/ФОТО: пресс-служба мэрии
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Ярославские школьники и их родители смогут наконец-то сказать, что они думают о питании в Ярославле. Анкетирование пройдут 20 тысяч детей и 20 тысяч взрослых в первую неделю апреля.

— Ответы на вопросы, представленные в анкете, позволят выявить все плюсы и минусы как по качеству, так и по организации питания, —считает директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Всего в анкете 10 вопросов для школьников и 16 – для родителей. Последним придется указать, завтракает ли их ребенок перед школой, берет ли с собой еду и т.д. Все анкеты будут проанализированы специалистами департамента образования мэрии, институтом развития стратегических инициатив и согласованы с Роспотребнадзором.

На вопросы анкеты ответит каждый третий ученик по списку из школьного журнала. Анкетирование пройдет в каждой школе города, а потом данные будут объединены. Их огласят в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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