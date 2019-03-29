2019-03-29T10:20:26+03:00
Общество

В Ярославле прошел фестиваль постной кухни

Столы ломились от изобилия красивых и вкусных угощений без мяса
Екатерина РЯБЦЕВА
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Фестиваль постной кухни проводится в нашем городе уже 16 лет/ФОТО: пресс-служба мэрии ЯрославляФестиваль постной кухни проводится в нашем городе уже 16 лет/ФОТО: пресс-служба мэрии Ярославля
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Вчера, 28 марта, в КЗЦ «Миллениум» прошел XVI областной фестиваль постной кухни. На открытии фестиваля побывали представители областной и городской власти, а также митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

В мероприятии приняли участие 13 монастырей и приходов Ярославской митрополии, 11 учебных заведений и 17 предприятий общепита. Они приготовили огромное количество вкуснейших блюд из овощей, круп, фруктов, пышную выпечку, соки и кисели, муссы и чаи, а также старинные медовые напитки. Единственный ингредиент, который отсутствовал на столах – это мясо. Главный продукт этого года – картофель. Из него мастера своего дела сумели приготовить даже конфеты.

Фестиваль постной кухни проводится в нашем городе уже 16 лет. Традиционно он проходит в дни Великого поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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