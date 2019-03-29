В Ярославле пропавшую 15-летнюю девочку ищут уже три месяца
Уже почти три месяца продолжаются поиски 15-летней Севинч Дадамирзаевой, которая ушла из дома 3 января и до сих пор не вернулась. Девочка исчезла в Красноперекопском районе. О ее местонахождении неизвестно до сих пор.
На вид пропавшей 16 лет. Девочка невысокого роста, около 160 см, среднего телосложения. Носит короткую стрижку, волосы черные. Цвет глаз – карий. Из особых примет – родинка над губой с правой стороны.
Севинч была одета в черную дубленку с капюшоном, под ней – черная толстовка. На ногах синие узкие джинсы и черные ботинки. На голове у девочки был черный платок.
Если вы видели пропавшую или знаете, где она может находиться, просим вас позвонить по телефонам: 02, 102 или 112( с сотового) в полицию и по номеру 8 (910) 964-08-38 – горячая линия «ЯрСпас»
ИСТОЧНИК KP.RU