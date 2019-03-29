Ярославец полетел по «горящей» путевке в Тунис, но так и не смог попасть в Африку из-за долгов по кредиту

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-29T09:35:20+03:00

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25-летний ярославец задолжал денег по кредиту. Год назад он взял 30 тысяч рублей, но отдавать их не спешил. Судебные приставы предупредили должника о возможных последствиях, однако реакции не последовало. Спустя время парень купил «горящую» путевку в Тунис. Видимо, он решил отдохнуть от обыденности и немного попутешествовать по Африке. Ярославец собрал чемоданы и поехал в аэропорт, где не смог пройти пограничный контроль. Поняв, в чем дело, должник срочно все выплатил, однако отдохнуть у него уже не получилось: самолет улетел, путевка «сгорела», настроение испортилось.

ИСТОЧНИК KP.RU