В Переславле посадят 22-летнего водителя джипа, сбившего на огромной скорости подростка
Ребенка на велосипеде насмерть сбили в центре города
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22-летний переславец насмерть сбил на джипе подростка. Авария произошла вечером 1 февраля на одной из центральных улиц. Судом установлено, что парень мчался на «Митсубиши Аутлендер» со скоростью не меньше 123 км/ч. В это время дорогу не по правилам переезжал велосипедист. От сильнейшего удара несовершеннолетний получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
Ближайшие полтора года водитель проведет в колонии-поселении и еще три года он не сможет занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами
ИСТОЧНИК KP.RU