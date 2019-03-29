В Переславле посадят 22-летнего водителя джипа, сбившего на огромной скорости подростка

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-29T09:19:46+03:00

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22-летний переславец насмерть сбил на джипе подростка. Авария произошла вечером 1 февраля на одной из центральных улиц. Судом установлено, что парень мчался на «Митсубиши Аутлендер» со скоростью не меньше 123 км/ч. В это время дорогу не по правилам переезжал велосипедист. От сильнейшего удара несовершеннолетний получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Ближайшие полтора года водитель проведет в колонии-поселении и еще три года он не сможет занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами

ИСТОЧНИК KP.RU