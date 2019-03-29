Ярославец попытался обмануть предприятие на командировочные и не смог

СЕГОДНЯ 07:33 2019-03-29T07:33:42+03:00

После того, как на него завели уголовное дело, парень собрался вернуть почти сто тысяч

Изменить размер текста: A A

Молодой ярославец решил обмануть своих начальников и сделал это бесхитростно: парня отправили в командировку и дали ему денег на жилье. Ни много ни мало 98 тысяч рублей. 26-летний сотрудник вернулся из рабочей поездки и предоставил в бухгалтерию чеки и квитанции о том, что все это время он жил в гостинице.

В действительности же, молодой человек снял жилье в частном секторе по более низкой цене. Обман раскрылся, только вот признаваться во всем пришлось уже полицейским – руководство обратилось с заявлением.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, злоумышленник раньше уже был судим. А сейчас на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Деньги он, кстати, собирается полностью вернуть

ИСТОЧНИК KP.RU