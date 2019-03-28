В Ярославле уже больше недели ищут пропавшую 16-летнюю девочку
Следственный комитет возбудил уголовное дело
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В Ярославле пропала 16-летняя Наталья Золотова. Девочка ушла из дома 20 марта и до сих пор не вернулась. По факту пропажи подростка Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на вид девушке 17-18 лет, телосложение плотное, волосы темные, ниже плеч.
Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, обратиться по телефону 8(4852) 74-43-59, 8(4852) 72-24-29.
Правоохранители гарантируют анонимность.
Фото: СУ СК РФ по Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU