В Ярославле уже больше недели ищут пропавшую 16-летнюю девочку

28 Март 22:30 2019-03-28T22:31:10+03:00

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В Ярославле пропала 16-летняя Наталья Золотова. Девочка ушла из дома 20 марта и до сих пор не вернулась. По факту пропажи подростка Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на вид девушке 17-18 лет, телосложение плотное, волосы темные, ниже плеч.

Следователи просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, обратиться по телефону 8(4852) 74-43-59, 8(4852) 72-24-29.

Правоохранители гарантируют анонимность.

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU