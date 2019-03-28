Дмитрий Миронов об объединении театров: принятое на федеральном уровне решение не обсуждали с регионом
Пока губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов встречался с коллективом театра имени Федора Волкова, Первого русского театра, Министерство культуры объявило об объединении нашего театра с Александринкой.
- Такое решение принято на федеральном уровне по инициативе коллектива театра, с регионом его не обсуждали. – отметил губернатор.
По словам Миронова, объединение может открыть такие перспективы как расширение аудитории, участие в международных проектах и другие. Однако, это ни в коем случае не должно негативно повлиять на артистов и репертуар.
Между тем, российский премьер министр Дмитрий Медведев приостановил объединение театров и поручил провести широкое общественное обсуждение.
Говоря о встрече с представителями культурной интеллигенции, Миронов отметил, что она была очень эмоциональной. Многие актеры считают, что слияние приведет к потере имени и статуса Волковского театра.
Об этом говорили и сегодня утром на встрече худрука Марчелли с труппой.
ИСТОЧНИК KP.RU