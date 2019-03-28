2019-03-28T21:18:13+03:00
Политика

Дмитрий Миронов об объединении театров: принятое на федеральном уровне решение не обсуждали с регионом

Пока губернатор Ярославской области встречался с коллективом Первого русского, Мединский подписал приказ о слиянии
Роман РЫЖИКОВ
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал приостановление слияния театров победой ярославцевГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал приостановление слияния театров победой ярославцевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пока губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов встречался с коллективом театра имени Федора Волкова, Первого русского театра, Министерство культуры объявило об объединении нашего театра с Александринкой.

- Такое решение принято на федеральном уровне по инициативе коллектива театра, с регионом его не обсуждали. – отметил губернатор.

По словам Миронова, объединение может открыть такие перспективы как расширение аудитории, участие в международных проектах и другие. Однако, это ни в коем случае не должно негативно повлиять на артистов и репертуар.

Между тем, российский премьер министр Дмитрий Медведев приостановил объединение театров и поручил провести широкое общественное обсуждение.

Говоря о встрече с представителями культурной интеллигенции, Миронов отметил, что она была очень эмоциональной. Многие актеры считают, что слияние приведет к потере имени и статуса Волковского театра.

Об этом говорили и сегодня утром на встрече худрука Марчелли с труппой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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