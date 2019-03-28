Второй заход: на подъемах у Октябрьского моста вновь заделали ямы

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-28T17:54:32+03:00

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На подъемах у Октябрьского моста заделали ямы. Опять. Попытка отремонтировать дорогу в этом месте была предпринята три недели назад. Но уложенный в выбоины асфальт довольно быстро растворился.

— У нас было много жалоб на ямы на Октябрьском мосту. Прошедшей ночью мы провели работы с применением литой асфальтобетонной смеси. Основной контракт на ямочный ремонт ещё не заключён. Проведение аукционов откладывается из-за жалоб в УФАС. Решения антимонопольной службы пока нет, так что на устранение самых опасных участков мы направляем сейчас все мобилизационные ресурсы, — сказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

Также власти рассказали, что ведут претензионную работу с подрядчиками, которые давали гарантию на отремонтированные в предыдущие годы дороги. В частности в рамках таких обязательств дорожники должны в привести в порядок Волжскую набережную. На участках набережной, которые не попадают под гарантию, городские службы заделали ямы сами.

- При нынешних погодных условиях данный метод является оптимальным и наиболее эффективным. Для устранения дефектов дорожного полотна рабочие сначала фрезеруют яму, выравнивают края, просушивают ее и после этого заливают асфальтобетонную смесь. После остывания литой асфальт самостоятельно приобретает эксплуатационную плотность, что сокращает расходы при укладке и ускоряет процесс работ, - пояснили в мэрии.

Сколько продержится новый ремонт, посмотрим.

ИСТОЧНИК KP.RU