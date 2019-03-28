2019-03-28T17:32:47+03:00
Общество

В Тутаеве вновь заработала переправа через Волгу

Теплоход будет курсировать между берегами каждый день
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 марта, в Тутаеве заработала переправа через Волгу. Речной транспорт будет доставлять пассажиров с одного берега на другой с 6 утра до 22:15. Билеты можно будет приобрести на самом теплоходе «Москва-182», который и будет осуществлять перевозку.

Добраться с одного берега на другой можно всего за 30 рублей.

Отправление с левого берега стартует в 6 утра и будет происходить каждый час.

С правого – в 6:30, так же с разницей в час

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Второй заход: на подъемах у Октябрьского моста вновь заделали ямы
Уроженка Крыма отправится в тюрьму на 5 лет за то, что пыталась передать туда наркотики
Приставы помогли ярославскому солдату вернуться из «самоволки» на службу в Абхазию
В Переславле-Залесском у жилых домов нашли взрыв-пакеты и патроны
В Ярославле телефонные мошенники украли у женщины более 162 тысяч рублей
Ярославские приставы заставили бизнесмена стать дальнобойщиком из-за долга перед налоговой
В Ростове 16-летний воришка вынес из частного дома мопед, винтовку и пилу
В Ярославле на концерте Наталии Орейро ее поклонники устроили флешмоб
Суд принудительно госпитализировал жителя Ярославской области, который болеет туберкулезом, но отказывается лечиться
Правоохранители не подтвердили слухи о задержании директора «Яргорэлектротранса»
В колонию Ярославской области приехали родные осужденных, чтобы увидеть, как живут, питаются и работают их близкие люди
В Ярославле загорелся ТРЦ «Альтаир»
Легковушка всмятку, фура – в кювете: в ДТП в Ярославской области пострадала женщина-водитель
В Ярославле пропала еще одна 16-летняя девушка
В Ярославской области застройщик взял у дольщиков 6 миллионов и пропал
Директор Волковского театра: «Я оказался заложником ситуации»
В Ярославской области пьяная женщина гнала по трассе и врезалась в столб
Шла с автобуса домой: в Ярославской области спасли провалившуюся под лед девушку