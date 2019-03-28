В Тутаеве вновь заработала переправа через Волгу

СЕГОДНЯ 17:32 2019-03-28T17:32:47+03:00

Теплоход будет курсировать между берегами каждый день

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Сегодня, 28 марта, в Тутаеве заработала переправа через Волгу. Речной транспорт будет доставлять пассажиров с одного берега на другой с 6 утра до 22:15. Билеты можно будет приобрести на самом теплоходе «Москва-182», который и будет осуществлять перевозку.

Добраться с одного берега на другой можно всего за 30 рублей.

Отправление с левого берега стартует в 6 утра и будет происходить каждый час.

С правого – в 6:30, так же с разницей в час

ИСТОЧНИК KP.RU