В Тутаеве вновь заработала переправа через Волгу
Теплоход будет курсировать между берегами каждый день
Изменить размер текста:
Сегодня, 28 марта, в Тутаеве заработала переправа через Волгу. Речной транспорт будет доставлять пассажиров с одного берега на другой с 6 утра до 22:15. Билеты можно будет приобрести на самом теплоходе «Москва-182», который и будет осуществлять перевозку.
Добраться с одного берега на другой можно всего за 30 рублей.
Отправление с левого берега стартует в 6 утра и будет происходить каждый час.
С правого – в 6:30, так же с разницей в час
ИСТОЧНИК KP.RU