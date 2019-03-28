Уроженка Крыма отправится в тюрьму на 5 лет за то, что пыталась передать туда наркотики

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-28T17:02:47+03:00

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В Ярославской области уроженка Крыма пыталась пронести в исправительную колонию наркотики. Кстати, у женщины нет гражданства. Она заранее договорилась с осужденным, но была задержана оперативниками. Оказалось, что размер наркотических веществ был крупный и особо крупный. По статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору» возбудили уголовное дело. Теперь хитрая и предприимчивая особа получит наказание и окажется за решеткой на 5 лет в колонии общего режима. Наверное, женщина еще долго не захочет иметь дело с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU