2019-03-28T16:30:34+03:00
Общество

Приставы помогли ярославскому солдату вернуться из «самоволки» на службу в Абхазию

Он прибыл в Россию, но вернуться обратно не смог из-за долгов по кредитам
Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Брейтовского района в настоящее время служит в Абхазии. Недавно мужчина ушел в «самоволку», пересек границу России, но обратно вернуться по-тихому не смог: пограничники подняли шум. Оказалось, что солдат задолжал по кредитным организациям более 100 тысяч рублей и не предпринимал никаких действий для погашения. Судебные приставы ограничили ему выезд за пределы Российской Федерации. Мужчине пришлось оперативно рассчитаться с долгами. Он выплатил задолженность в 108 тысяч рублей и исполнительный сбор. Ограничение на выезд было отменено, солдат вернулся на свою службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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