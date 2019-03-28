2019-03-28T16:05:39+03:00
Происшествия

В Переславле-Залесском у жилых домов нашли взрыв-пакеты и патроны

Боеприпасы нашла местная жительница
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Боеприпасы нашли в Переславле. Фото: Росгвардия.Боеприпасы нашли в Переславле. Фото: Росгвардия.
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В Переславле-Залесском Ярославской области у жилых домов обнаружили большое количество боеприпасов. Об опасной находке в микрорайоне Чкаловский сообщила правоохранителям местная жительница.

- Два экипажа вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыли для оцепления места обнаружения опасных предметов до прибытия инженерно-технического отделения ОМОН, - сообщили в Управлении Росгвардии по Ярославской области. - Там было найдено 6 магазинов к автомату Калашникова, 11 взрыв пакетов, 192 патрона 5,6 мм для спортивного оружия, 38 боевых патронов различного калибра, холостые патроны калибра 5,45 мм и 7,62 мм, патроны для травматического оружия калибра 8 мм, учебная граната и учебный запал.

Боеприпасы передали в полицию для исследования. Также предстоит установить, откуда они взялись на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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